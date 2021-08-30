На крымчанина завели дело за разжигание национальной розни в интернете

Новости

Опрос: Работающие на удаленке в два раза чаще берут подработку 10:02
В Москве произошла новая массовая драка 09:45
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин 09:44
Эксперты объяснили, нужно ли подписывать банковскую карту 09:41
В Латвии начались военные учения-2021 с участием стран НАТО 09:29
Кандидаты в канцлеры Германии провели первую теледуэль 09:17
Байдена проинформировали о ракетной атаке на аэропорт Кабула 09:15
Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке 08:55
Макрон: Переговоры с талибами не означают их признание 08:46
Рио-де-Жанейро вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса 08:41
В московские сосудистые центры поступили новейшие аппараты ЭКМО 08:12
Финансист назвал самую надежную защитную валюту 07:54
Погода в Москве в понедельник: плюс 26 и дождь 07:46
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России 07:38
В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха 07:20
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты 07:04
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" 06:38
На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи двух женщин 06:04
Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией 06:01
Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара 05:55
МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами 05:40
Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан 04:48
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС 04:29
Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток 04:29
США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе 04:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

На крымчанина завели дело за разжигание национальной розни в интернете

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя полуострова, который в интернете опубликовал материалы экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В Крыму суд арестовал главаря ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

- Гражданин разместил в одной из социальных сетей записи, призывающие к насильственным действиям (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей, - пояснили в пресс-службе. - Комплексное психолого-лингвистическое исследование подтвердило, что публикация содержит лингвистические и психологические признаки побуждения к насилию.

Дело возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

МИД РФ: США отказываются обсуждать обмен российских заключенных
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России
МИД об иске к Украине: Москва надеется, что ЕСПЧ займется поиском правды
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов