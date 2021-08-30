На крымчанина завели дело за разжигание национальной розни в интернете

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя полуострова, который в интернете опубликовал материалы экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

- Гражданин разместил в одной из социальных сетей записи, призывающие к насильственным действиям (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей, - пояснили в пресс-службе. - Комплексное психолого-лингвистическое исследование подтвердило, что публикация содержит лингвистические и психологические признаки побуждения к насилию.

Дело возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.