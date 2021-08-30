В Краснодаре полицейского арестовали за похищение человека

Инспектору ДПС по Краснодару и троим его знакомым предъявлены обвинения в похищении человека. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, уголовное дело возбуждено по трем пунктам части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия".

- По ходатайству следователя трое активных соучастников, в том числе сотрудник полиции, заключены под стражу. В отношении четвертого пособника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Похищенного 20-летнего парня злоумышленники держали в подвале гаража, пытаясь грозами и насилием выбить из него долг. Когда в гараж нагрянула полиция, кроме похищенного молодого человека там нашли оружие и патроны, а также некие таблетки и вещества, предположительно наркотические. Сейчас по всем изъятым в ходе обыска предметам проходят экспертизы и вскоре будет точно установлено, что это за вещества.

Также стало известно о мотивах похитителей. Сотрудник ДПС дал потерпевшему крупную сумму денег на покупку подержанной машины. В условленное время деньги он не вернул, тогда обвиняемый вместе со своими пособниками похитил парня. При этом сумма долга выросла до пяти миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, оперативники при прослушке телефона предполагаемых наркоторговцев услышали крики о помощи. Когда опергруппа прибыла в гаражный кооператив, где скрывались подозреваемые, в гараже они обнаружили похищенного юношу.