На Урале отдали под суд обвиняемого в разбоях 23-летней давности

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела 51-летнего участника криминальной группировки, скрывавшегося от следствия более 23 лет. Все это время он проживал без прописки и перебивался случайными заработками.

- В период с 1995 по 1997 годы обвиняемый, действуя в составе банды, вместе с пятью соучастниками совершал на территории Челябинской области и Башкирии кражи, грабежи и разбойные нападения на граждан, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. По состоянию на 1998 год сумма причиненного ими ущерба составила около 130 миллионов рублей.

С тех пор все члены группировки за исключением одного были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Избежавший наказания налетчик вел тихий образ жизни, не оформляя на себя никаких документов и не трудоустраиваясь официально.

Не так давно его задержали в городе Зеленодольске на территории Татарстана и передали правоохранительным органам Южного Урала.

Уголовное дело налетчика направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.