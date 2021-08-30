В Гренландии открыли самый северный остров на Земле

Ученые обнаружили у берегов Гренландии новый остров диаметром тридцать метров и высотой около трех метров. Он состоит из грязи морского дна, почвы и скал, которые оставили движущиеся ледники. Раньше он был незаметен из-за пакового льда. Исследователи считают, что это - самая северная точка суши.

Как передает Reuters слова руководителя исследовательского центра арктической станции в Гренландии Мортена Раша, группа ученых не планировала открывать новые земли, они отправились туда, чтобы собрать образцы. Они думали, что приземлились на остров Одаак, но, когда проверили точное местоположение, поняли, что находятся в 780 метрах к северо-западу от нужной точки.

Исследователи говорят, что почувствовали себя путешественниками прошлого, которые отправлялись в одно место, но прибывали в другое, ранее неизведанное.

Эксперты отмечают, что это могла бы быть и часть берега, которая могла быть скрыта под водой. Проверка в таком случае проста: во время прилива остров должен оставаться над уровнем моря во время прилива. И этому критерию находка соответствует.

Команда предлагает назвать часть суши "самым северным островом" на гренландском языке - Qeqertaq Avannarleq.