В Югре нашли части литейной мастерской начала II тысячелетия до н.э.

Участники археологической экспедиции рассказали о новых находках, которые были сделаны на реке Ендырь в ХМАО, на участке в 80 километрах от Нягани, где раскопки ведутся еще с 1990-х годов.

Во-первых, было обнаружено керамическое сопло - трубка для подачи воздуха в плавильную печь, передает пресс-служба Уральского федерального университета. По оценке экспертов, оно относится к бронзовому веку и, скорее всего, связано с литейной мастерской начала II тысячелетия до н.э.

Как отмечают участники экспедиции, это третий по счету такой артефакт, найденный на Севере УрФО. Обычно же подобные изделия попадаются южнее, на территории распространения синташтинской археологической культуры, название которой происходит от поселения на реке Синташты (левый приток реки Тобол). Она была распространена в зоне северной степи Южного Зауралья и Южного Урала. Самым ярким примером этой археологической культуры является притягивающий внимание ученых и эзотериков Аркаим. Это укрепленное поселение эпохи средней бронзы в Челябинской области отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта.

Найденные части мастерской свидетельствуют: несмотря на то, что древние жители Нижнего Приобья не имели собственных рудников и использовали привозной металл, они довольно умело обращались с ним и успешно перенимали технологические новации. По мнению Сергея Кокшарова, руководителя экспедиции и завкафедрой археологии и этнологии, уже мастера-литейщики стали выделяться в составе общин рыболовов и охотников.

Во-вторых, на раскопках также нашли несколько капель металла и фрагменты бронзовой подвески. Анализ первых подскажет, откуда поступило в северный регион сырье, а по второй находке исследователи попробуют установить точный возраст строения (предварительно, это ранний железный век).

И еще один объект раскопок - древнее захоронение. Здесь ученые нашли 34 стеклянные бусины, в основном желтые и бирюзовые. Пока доподлинно неизвестно, где они были сделаны, но археологи уверены: само погребение относится ко времени, когда Сибирь вошла в состав Московского государства.