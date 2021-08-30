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30 августа 2021 г. 18:00
Общество
Текст: Артем Локалов

В Тюмени сносят здание XIX века - его не признали памятником

В Тюмени уничтожают здание бывшего уездного училища, построенного на средства купца Шешукова 168 лет назад.
Снос здания XIX века в Тюмени. Фото: instagram.com/arkhlikbez/
Снос здания XIX века в Тюмени. Фото: instagram.com/arkhlikbez/

Здание сносят вместе с корпусом Тюменского госуниверситета, на месте которого планируют построить новое здание. Стиль его определить довольно сложно, но стоимость оценивается в несколько миллиардов рублей.

Фото: Пензенское отделение ВООПИК
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Как сообщает tumenpro.ru, согласно акту государственной историко-культурной экспертизы от 2014 года, "здание не обладает мемориальной (исторической), архитектурной или художественной ценностью".

Отмечается, что первоначальный вид здания был утрачен в середине 1950-х, когда его часть была снесена. Горожане писали полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву с просьбой не допустить сноса здания, однако этому никто так и не помешал.

Темы дня:
#журнал Родина
#архитектура
#Тюмень