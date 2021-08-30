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30.08.2021 17:25
Рубрика: Дороги

Реконструкцию 21 километра М-1 завершат к концу года

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Реконструкцию участка трассы М-1 "Беларусь" в Московской области с 45 по 66 километр планируется завершить к концу года, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Строительно-монтажные работы стартовали в 2019 году и идут по графику. В конце 2021 года дорожники планируют закончить реконструкцию и запустить движение по этому участку дороги по постоянной схеме.

Председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко проинспектировал ход работ по реконструкции и провел совещание с подрядными организациями.

На этом участке 9 путепроводов, в том числе два железнодорожных путепровода с тремя пролетными строениями арочного типа. Мостовики уже поменяли два устаревших пролетных строения. Две новые арки установили весной этого года. Монтаж третьей запланирован на четвертый квартал этого года. Арки имеют пролет, позволяющий пропустить шестиполосное движение в створе М-1.

На реконструируемом участке основного хода работы по укладке асфальтобетонного покрытия выполнены в полном объёме. Возводится 9 пешеходных переходов, идет установка шумозащитных экранов, мачт освещения. Это позволит, в том числе, повысить безопасность дорожного движения, увеличить пропускную способность М-1 в Московской области, уточнили в госкомпании.