Умер актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян

Актер театра, кино и ТВ, продюсер и режиссер Артур Диланян скончался 29 августа в Москве.

Как передает РЕН ТВ, сославшись на источник, артисту стало плохо на улице - в районе ВДНХ, ему вызвали скорую, однако прибывшим медикам не удалось спасти Артура.

Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года. В 1988-м окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Армена Джигарханяна. Был актером и режиссером Московского армянского театра под руководством Степаняна.

На экранах - с конца нулевых: "Зверобой", "Воронины", "Джокер", "Пятницкий", "Последний из Магикян", "Кухня", другие.