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Умер актер Михаил Тягниенко

Новости
    30.08.2021, 14:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, украинский актер театра, кино и ТВ Михаил Тягниенко скончался 29 августа.

О смерти артиста сообщается на сайте Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина, в котором служил Михаил Иванович.

Причина ухода народного артиста Украины не названа.

Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961-м окончил Харьковский театральный институт.

На экранах - с 1972-го: шпионский телесериал "Неизвестный, которого знали все", производственная драма "Не пройдет и года…", Дубовец в "Черном капитане", драма по пьесе Визбора "Березовая ветка".

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