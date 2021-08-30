Умер актер Михаил Тягниенко

Советский, украинский актер театра, кино и ТВ Михаил Тягниенко скончался 29 августа.

О смерти артиста сообщается на сайте Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина, в котором служил Михаил Иванович.

Причина ухода народного артиста Украины не названа.

Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961-м окончил Харьковский театральный институт.

На экранах - с 1972-го: шпионский телесериал "Неизвестный, которого знали все", производственная драма "Не пройдет и года…", Дубовец в "Черном капитане", драма по пьесе Визбора "Березовая ветка".