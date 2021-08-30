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Умер барабанщик Iron Butterfly Рон Буши

Новости
    30.08.2021, 14:49
Текст:   Олег Усков

Барабанщик старейшей американской "тяжелой" группы Iron Butterfly Рон Буши умер в воскресенье утром в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Об этом сообщает TMZ, уточняя: музыкант боролся с раком. Рону было 79 лет.

Буши родился 23 сентября 1945 года в Вашингтоне, на барабанах начал играть в шестом классе и оказался единственным участником IB, отметившимся на всех шести студийных альбомах группы.

Кроме того, Рон вошел во все анналы своим более чем 17-минутным соло в композиции In-A-Gadda-Da-Vida. А еще он разработал логотип группы.

Помимо IB Рон играл в коллективах Gold и Magic (с двумя другими экс-участниками Iron Butterfly).

Iron Butterfly образовалась в 1966 году в Сан-Диего и исполняла эйсид-прогрессив-рок. Международную известность IB принес тот самый сингл In-A-Gadda-Da-Vida (1968), ставший первой "тяжелой" композицией, зазвучавшей в американском радиоэфире. Четыре альбома группы поднимались в первую двадцатку Billboard.

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