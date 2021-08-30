В Алжире замминистра обороны РФ обсудил вопросы военного сотрудничества

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Алжире переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой.

Как сообщили в Минобороны РФ, замминистра поздравил высшее военное руководство Алжира с успешным проведением конкурса "Верный друг", а также отметил высокий уровень организации мероприятия.

"Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр, как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества", - отметил Фомин.

В российском военном ведомстве отметили, что на переговорах стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб. Акцент был сделан на вопросы безопасности, развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества, перспективные направления взаимодействия.

Также заместитель Министра обороны Российской Федерации возложил венок к монументу павшим героям Алжира "Макам Шахид" И посетил музей национальной народной армии Алжира.