В Алжире замминистра обороны РФ обсудил вопросы военного сотрудничества

Новости

Жителей Подмосковья предупредили о грозе с сильным ветром 22:15
Более 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным 22:05
Финансист дал совет, как защитить активы от инфляции 21:50
Спецназ обыскал камеры криминальных авторитетов в столичных СИЗО 21:34
Источник: "Реал" отказался от приобретения Мбаппе 21:02
Лидер уральской группы "Урфин Джюс" попал в больницу с COVID-19 20:40
"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука 20:36
Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров 20:34
Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям 20:28
Все массовые мероприятия на Ставрополье отменили до 1 октября 20:18
Объявлен актерский состав "Неудержимых 4" 20:17
От коронавируса умер актер Олег Гусейнов 20:04
Названы даты поединков Махачева и Волкова в UFC 19:55
Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер на сцене на глазах у зрителей 19:50
Мигрантам станет проще получить работу в России 19:43
ЕС рекомендовал восстановить ограничения для путешественников из США 19:39
Военные продолжили очищать остров Врангеля от мусора 19:32
"Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом Marvel 19:23
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США 19:16
Косачев: Подготовка конференции по межкультурному диалогу проходит активно 18:54
Учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете 18:53
На Балканы прибыла первая тысяча афганских беженцев 18:35
Росгвардейцы спасли летом 29 детей 18:29
ЦСКА отдал Гайча в аренду испанской "Уэске" 17:59
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 22:05
Рубрика: Власть

В Алжире замминистра обороны РФ обсудил вопросы военного сотрудничества

Текст: Александр Степанов

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Алжире переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой.

Фото: Министерство обороны РФ
Замглавы Минобороны РФ Шевцова открыла в Сербии конкурс военной полиции

Как сообщили в Минобороны РФ, замминистра поздравил высшее военное руководство Алжира с успешным проведением конкурса "Верный друг", а также отметил высокий уровень организации мероприятия.

"Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр, как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества", - отметил Фомин.

В российском военном ведомстве отметили, что на переговорах стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб. Акцент был сделан на вопросы безопасности, развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества, перспективные направления взаимодействия.

Также заместитель Министра обороны Российской Федерации возложил венок к монументу павшим героям Алжира "Макам Шахид" И посетил музей национальной народной армии Алжира.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты