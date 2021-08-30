В Google Play появились мошеннические приложения с соцвыплатами

В Google Play появились мошеннические приложения, эксплуатирующие тему социальных выплат. Они созданы с целью выманить деньги пользователей, говорится в пресс-релизе "Лаборатории Касперского".

Если человек скачивает и открывает любое из них, он автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные (ФИО и дату рождения) и оплатить взнос якобы за оформление перевода или юридические услуги. Но, выполнив это требование, человек не получает ничего. Нацелены такие приложения на пользователей в России.

Сумма компенсации, которую предлагают злоумышленники от имени вымышленных фондов, составляет от 12 до 300 тысяч рублей. Для придания убедительности в рамках некоторых приложений злоумышленники даже сделали диалоговое окно, в котором пользователь может переписываться с ботом - якобы юристом, рассчитывающим объем полагающейся выплаты.

При этом комиссия, которую у пользователя просят мошенники, составляет в среднем около 300 рублей. Число установок приложений превысило 20 тысяч, потенциальная сумма "заработка" злоумышленников могла составить шесть миллионов рублей, посчитали специалисты по безопасности.

Для того, чтобы обезопасить свои финансы, эксперты рекомендуют перепроверять любую информацию, связанную с возможностью получить деньги, в том числе якобы от официальных организаций: мошенники часто используют в своих схемах названия крупных фондов или придумывают новые, очень похожие на реальные. Также не нужно переходить по подозрительным ссылкам из почты, сообщениям в мессенджерах и социальных сетях, даже если их прислали знакомые. Кроме того, специалисты рекомендуют внимательно изучать приложения перед установкой: обращайте внимание на отзывы пользователей, рейтинг приложения и имя разработчика.