Постановление правительства Вологодской области от 26 августа 2021 года № 989 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 30 сентября 2021 года включительно.

2. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

2.1 в пункте 1 цифры и слова "31 августа 2021 года" заменить цифрами и словами "30 сентября 2021 года";

2.2 в пункте 3:

2.2.1 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"деятельности объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе при условии соблюдения требований по индивидуальным и групповым занятиям не более 200 человек, по участию зрителей не более 50 процентов от вместимости открытого спортивного сооружения и по загрузке объектов в объеме не более 75 процентов от единовременной пропускной способности открытого спортивного сооружения;

деятельности закрытых спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов при условии осуществления указанной деятельности с участием зрителей не более 50 процентов от вместимости закрытого спортивного сооружения;";

2.2.2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, находящихся на территории объекта торговли, с загрузкой не более 50 процентов от вместимости помещений в указанных объектах;";

2.2.3 абзац восьмой считать абзацем девятым и изложить его в следующей редакции:

"деятельности по проведению концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий, конгрессных и деловых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) в период с 08.00 до 24.00 с привлечением зрителей (участников) не более 50 процентов от вместимости соответствующего зала и с соблюдением социального дистанцирования;";

2.3 абзацы тринадцатый - пятнадцатый пункта 4 признать утратившими силу;

2.4 абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:

"обеспечить проведение на территории области официальных всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий при условии соблюдения требований по участию зрителей не более 50 процентов от вместимости спортивного сооружения;";

2.5 абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:

"обеспечить организацию проведения театрально-концертных и выставочных мероприятий в подведомственных учреждениях с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

2.6 в пункте 32 слова "(А.В. Колычев)" исключить;

2.7 приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







