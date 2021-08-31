Apple покупает сервис стриминга классической музыки

Apple купила сервис классической стриминговой музыки - Primephonic. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С добавлением контента из Primephonic подписчики Apple Music получат доступ к эксклюзивным аудиозаписям и плейлистам сервиса, отмечается на сайте компании. Кроме того, в ближайшее время в Apple Music значительно улучшаться возможности поиска классической музыки по композиторам и репертуарам.

Apple обещает выпустить отдельное приложение для любителей классики уже в следующем году. Оно будет работать по подписке Apple Music.