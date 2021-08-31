В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике на 2022 год в размере 10158 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 11072 рублей, для пенсионеров - 8736 рублей, для детей - 10130 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев







