ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19

В Евросоюзе от коронавируса полностью привили 70% взрослого населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу сказать спасибо тем людям, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но надо идти дальше!", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на ее странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии также заявила, что европейцы должны продолжить активно участвовать в программе вакцинации против COVID-19 и пообещала, что Евросоюз будет и дальше оказывать поддержку своим союзникам в этом вопросе.