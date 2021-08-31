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31.08.2021 13:03
Рубрика: В мире

ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19

Текст: Алексей Чуриков

В Евросоюзе от коронавируса полностью привили 70% взрослого населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу сказать спасибо тем людям, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но надо идти дальше!", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на ее странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии также заявила, что европейцы должны продолжить активно участвовать в программе вакцинации против COVID-19 и пообещала, что Евросоюз будет и дальше оказывать поддержку своим союзникам в этом вопросе.

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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