Instagram будет спрашивать дату рождения

Instagram в своем блоге объявил о том, что будет требовать у пользователей указывать дату рождения. Если пользователь откажется ввести ее, ему ограничат доступ к аккаунту. По словам представителей компании, это позволит сделать соцсеть "более безопасной для молодых людей".

"Эта информация даст нам возможность создавать новые правила безопасности для молодых пользователей и гарантирует, что мы предоставляем правильный контент для соответствующих возрастных групп. Например, в марте была ограничена отправка сообщений лицам младше 18 лет от пользователей, которые не подписаны на несовершеннолетних, а в июле были обновлены настройки для лиц младше 16 лет", - говорится в заявлении компании.

В социальной сети уточнили, что запрос с просьбой ввести дату рождения будет показываться при открытии приложения. Кроме того, разрабатывается специальная система, которая позволит анализировать возраст пользователя и соотносить его с тем, что он указал в профиле.

По мнению представителей сервиса, это позволит правильно настраивать алгоритмы персонализированной рекламы. Например, лицам младше 21 года (возраст совершеннолетия в США) не будут показывать рекламу алкоголя.

"Очевидно, что Instagram стремится получить аудиторию TikTok, то есть пользователей младше 13 лет. А для этого соцсеть должна продемонстрировать, что она безопасная зона для детей (скрывать потенциально не приемлемый для детей контент, не показывать им рекламу с возрастными ограничениями)", - говорит Кристина Петрова, основатель коммуникационного агентства PR Perfect.

Новые правила могли понадобиться Instagram, чтобы привлечь подростков - аудиторию TikTok

По ее мнению, большинство пользователей социальной сети с пониманием отнесутся к нововведению. "Если это действительно будет помогать ограничивать детей от нежелательного контента, то, думаю, людей, которые будут против идентификации по возрасту, не найдется", - заключает она.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев считает, что в текущем виде нововведения Instagram бесперспективны. "Когда приложение просто запрашивает возраст - это неэффективно, - говорит он. - Когда речь идет про какие-то более изощренные логики определения возраста, то тут вопрос спорный. Например, в банковских приложениях содержится код, собирающий телеметрию для создания профиля пользователя. Вероятно, эту логику можно применить и в случае социальной сети. Самым простым решением является фото с фронтальной камеры устройства. Если таких фото пособирать в достаточном количестве, то уже можно сделать вывод о возрасте", - считает Виктор Чебышев.

Идентификация пользователей по возрасту в соцсетях в целом не эффективна. "Это тот параметр, введение которого нельзя проверить, не запросив паспорт. Любые вводимые данные воспринимаются на веру. Соцсети обязаны ограждать детей от определенного типа контента, но если ребенок обманет и скажет, что ему уже есть 18 лет, то ему поверят. Поэтому возраст в соцсетях можно не спрашивать. Это делается, потому что "надо", и если этого не делать, то общественные организации и чиновники начнут предъявлять сервису претензии, что дети не защищаются на площадке и могут пострадать от опасного контента", - полагает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.