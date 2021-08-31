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31 августа 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 31 августа 2021 года № 141 "О внесении изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в абзац первый части 1 постановления Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменение, заменив слова "по 31 августа" словами "по 30 сентября".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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