Указ главы Республики Крым от 31 августа 2021 года № 212-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 6 по 13 сентября 2021 года VII Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "ПАРА-КРЫМ" на базе Центра спорта "Эволюция" (г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1), на проведение в период с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля "Таврида.АРТ" (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6000 человек, на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

в пункте 8:

слова "до 1 сентября 2021 года" заменить словами "до 1 октября 2021 года";

в пункте 10:

слова "по 1 сентября 2021 года" заменить словами "по 1 октября 2021 года";

в пункте 10-1:

в подпункте 10-2.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"работу развлекательных центров один раз в неделю (четверг) для проведения на данных объектах генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий;";

в пункте 11:

в абзаце первом слова "по 1 сентября 2021 года" заменить словами "по 1 октября 2021 года";

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

"21-1. Общеобразовательным организациям, расположенным на территории Республики Крым, обеспечить проведение торжественных линеек в День знаний 1 сентября 2021 года для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и соблюдением социальной дистанции. Праздничные мероприятия в общеобразовательных организациях для учащихся 2-х-8-х, 10-х классов провести по классам в классных кабинетах или на открытом воздухе, не допуская скопления обучающихся, без участия родителей.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







