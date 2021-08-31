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31 августа 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 31 августа 2021 года № 110-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Дата подписания 31 августа 2021 г.
Опубликован 31 августа 2021 г.
Вступает в силу 31 августа 2021 г., 1 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) пункт 7.1 исключить;

2) в подпункте 1.1 пункта 8 слова "(за исключением указанных в пункте 7.1 настоящего распоряжения)" исключить;

3) в пунктах 10.3, 10.4, 11.2, 12, 14 слова "31 августа 2021 года" заменить словами "30 сентября 2021 года".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 30 сентября 2021 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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