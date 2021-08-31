Первый арктический конвой "Дервиш" прибыл в СССР 80 лет назад

31 августа 1941 года, ровно 80 лет назад, в СССР прибыл первый океанский конвой, доставивший партию вооружений и стратегических грузов. С него для Советского Союза начался ленд-лиз, завершившийся осенью 1945-го.

Кодовое название первого северного конвоя было "Дервиш". Шесть грузовых судов и танкер в сопровождении военных кораблей вышли из английского Ливерпуля 12 августа.

Поставки в СССР стали возможны благодаря принятому в США в марте 1941 года закону о ленд-лизе, а также соглашениям, подписанным между Великобританией и Советским Союзом после вторжения германских войск в нашу страну. О возможных объемах помощи, ее длительности, а также о различных маршрутах ее доставки тогда, разумеется, никто не думал. "Дервиш" - это был первый опыт, и от его успеха зависело многое.

В свою очередь, немцы пока еще ничего не знали о подготовке конвоев, поэтому за "Дервишем" никто не охотился. Весь путь от британских берегов до Архангельска (с заходом в Исландию) прошел без происшествий.

Груз состоял из амуниции, стратегических материалов (олово, каучук и шерсть), боеприпасов для морского флота (глубинные бомбы и мины), различного оборудования. А также 15 истребителей "Харрикейн" - первой партии зарубежной военной техники, которую получил СССР в ходе войны.

Кроме самолетов и некоторой другой продукции, все остальное было произведено в США и отправлено в помощь Великобритании. Таким образом (это повторилось и в последующих конвоях) англичане делились тем, что сами получали по ленд-лизу от американцев. Ибо прямой договор о военных поставках США заключили с Советским Союзом только в 1942 году.

Эскорт конвоя был внушительным: два авианосца, два тяжелых крейсера, пять эсминцев разных классов, три корвета и три тральщика.

Интересно, что кроме 15 "Харрикейнов", доставленных в Архангельск 31 августа, практически все самолеты с авианосца "Аргус", сопровождавшего конвой, также достались СССР. А это еще 24 "Харрикейна". Они поднялись с борта "Аргуса" 7 сентября и перелетели под Мурманск, на советский аэродром "Ваенга-1". Там, с помощью английских пилотов, началось обучение советских летчиков управлению этими истребителями.

"Харрикейн" - далеко не лучшая машина в то время, однако на фоне потерь советской авиации и она сгодилась. Примечательно, что британские летчики не ограничились обучением советских "братьев по оружию", но и сами стали участвовать в воздушных боях. До 18 октября, когда они отправились в обратный путь, они сбили 15 вражеских самолетов, потеряв лишь один.

Из 37 "Харрикейнов" (а всего Уинстон Черчилль обещал поставить 200 таких истребителей) был сформирован 78-й истребительный полк авиации Северного флота СССР. Позже из "Харитонов" (такое прозвище дали ему советские пилоты) сформировали еще целый ряд авиаполков.

После "Дервиша" было еще 77 арктических конвоев в которых задействовали около 1400 больших грузовых кораблей.

Последний конвой, сформированный в Великобритании, пришел к советским берегам 28 мая 1945 года.