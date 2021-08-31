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31.08.2021 12:59
Рубрика: В мире

Премьер Греции внес ряд перестановок в составе кабинета министров

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Премьер Греции Кириакос Мицотакис осуществил ряд перестановок в составе кабинета министров страны. Об этом на специальном брифинге объявил официальный представитель правительства Яннис Иконому.
Фото: ORESTIS PANAGIOTOU/EPA Фото: ORESTIS PANAGIOTOU/EPA
Фото: ORESTIS PANAGIOTOU/EPA

Так, появилось новое министерство гражданской защиты, под управление которого переходит пожарная служба Греции. Новое ведомство возглавил бывший министр обороны при предыдущем правительстве СИРИЗА Евангелос Апостолакис. Главой министерства защиты гражданина теперь станет до этого времени занимавший пост министра внутренних дел Панайотис Теодорикакос.

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Министром здравоохранения назначен Афанасиос Плеврис, а его преемник на этом посту Василиос Кикилиас возглавил министерство туризма.

Новым заместителем министра здравоохранения становится Асимина Гага. Пост заместителя министра иностранных дел по делам греков зарубежья занял Андреас Кацаниотис.

Николаос Хардалиас, до этого момента являвшийся замминистра защиты гражданина и игравший определяющую роль в координации борьбы с пандемией коронавируса, занял пост заместителя министра национальной обороны.

Новым заместителем министра сельского развития и продовольствия, отвечающим за политику в области рыболовства, назначен Симос Кедикоглу. Михалис Пападопулос вступает в должность заместителя министра транспорта и инфраструктуры, курирующего вопросы транспорта. Также введена новая должность замминистра транспорта и инфраструктуры, отвечающего за инфраструктуру. Ее занял бывший генсекретарь данного ведомства Георгиос Караяннис.

Пост заместителя министра финансов, курирующего финансовую систему, упразднен.

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