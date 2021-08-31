Под Тулой авария оставила без воды 21 тысячу жителей

В Тульской области из-за коммунальной аварии нарушена подача воды в город Богородицк. Предварительно под отключение попали семь дошкольных учреждений и 2,5 тысячи домов, в которых проживают 21,6 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей.

Причиной отключения, как сообщается на официальном сайте администрации Богородицка, стал порыв на магистральной трубе диаметром 200 миллиметров, соединяющей четвертую и пятую скважины водозабора. Труба лопнула после проведения ремонтных работ на первой скважине.

Аварийные работы ведутся бригадой МП "Водоканал". На время ликвидации аварии были остановлены все четыре скважины. Работы планируется завершить к 14 часам. Потом начнется заполнение системы водой.

Администрация организовала подвоз воды жителям по заявкам, которые можно подавать по телефону 8-48761-23445.