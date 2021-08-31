В Белгороде "черные риелторы" отбирали у пенсионеров жилье

Белгородские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. Они переоформляли на себя квартиры пенсионеров без их участия. Афера с квартирами была бы невозможна без участия чиновницы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из мошенников предоставлял в регистрирующий орган подложные документы о приобретении недвижимого имущества для перерегистрации на свое имя. Вторая участница группы являлась работником учреждения, предоставляющего гражданам государственные услуги. Она принимала у сообщника пакет поддельных документов и на их основании регистрировала сделки в одностороннем порядке без участия продавца недвижимости. Третий соучастник координировал все действия криминальной группировки.

Мошенники уже переоформили на себя жилье 94-летней пенсионерки без ее ведома. О случившемся пожилая женщина узнала от полицейских. Кроме того, аферисты пытались завладеть еще двумя квартирами, принадлежащими 83-летней жительнице Белгорода.

Белгородские полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали троих мошенников - двух мужчин и женщину. Двое из них заключены под стражу, с одного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.