В Белгороде открыт уникальный Многофункциональный информационно-технологический центр

В Белгороде открыт современный Многофункциональный информационно-технологический центр филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Оперативно-технологическое управление электросетевыми объектами региона было передано из прежнего Центра в режиме онлайн.

Новый МИТЦ уникален. Генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский отметил, что именно отсюда теперь контролируется работа электросетей всей Белгородской области. Безопасность энергообъектов, учет электроэнергии, управление системами наружного освещения и ряд других важных функций выполняет новый МИТЦ для стабильного развития энергетики. Помимо этого, Многофункциональный информационно-технологический центр имеет и стратегически важное значение как для региона, так и для страны в целом.

- Многофункциональный высокотехнологичный объект обладает новыми возможностями для развития целого ряда направлений экономики и общественной жизни, - пояснил Игорь Маковский. - Его основу составляет российский программный комплекс, который способен обрабатывать более ста тысяч сигналов с оборудования в секунду. Благодаря ему диспетчеры в реальном времени видят состояние сети по телеметрической информации, поступающей с подстанций и ЛЭП, и мгновенно реагируют на любые отклонения.

Параллельно в Центре аккумулируется и масса другой информации. Первый вице губернатор Белгородской области Евгений Мирошников отметил, что здесь обрабатывается информация, к примеру, о движении общественного транспорта, активности пассажирского потока, о внутренней миграции и заселении людей в новые микрорайоны. Все показатели образуют "озеро данных".

- И на основе этой информации мы можем принимать решения: где-то строить школу, если там живут семьи с детьми, организовывать новые маршруты для автобусов и так далее, - отметил Евгений Мирошников.

Фото: ПАО "Россети Центр"

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, ознакомившись с возможностями Многофункционального информационно-технологического центра, назвал опыт энергетиков в Белгородской области достойным тиражирования по всей стране. Он отметил, что перед открытием Центра провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и теперь уверен: в Белгородской области готовы не только к непредсказуемому осенне-зимнему сезону с характерным ростом нагрузок, но и дальнейшему развитию электросетевой инфраструктуры.

- Надежное и качественное электроснабжение - ключевое условие социального и экономического развития, - подчеркнул первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров. - Однако многофункциональный центр может также стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Белгородской области.

Пресс-релиз подготовлен Филиалом ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"