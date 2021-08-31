В Белгороде открыт уникальный Многофункциональный информационно-технологический центр

Новости

Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
Zoom заработал 1 млрд долларов за квартал 12:25
Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией 12:22
Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19 12:01
Никола Влашич прокомментировал свой уход из ЦСКА 12:00
Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем 11:48
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах 11:39
Кабмин запустил официальный Telegram-канал "Правительство России" 11:34
Telegram установили более 1 млрд раз 11:34
В Москве все образовательные учреждения готовы к отопительному сезону 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 12:55

В Белгороде открыт уникальный Многофункциональный информационно-технологический центр

В Белгороде открыт современный Многофункциональный информационно-технологический центр филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Оперативно-технологическое управление электросетевыми объектами региона было передано из прежнего Центра в режиме онлайн.
Фото: ПАО "Россети Центр" Фото: ПАО "Россети Центр"
Фото: ПАО "Россети Центр"

Новый МИТЦ уникален. Генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский отметил, что именно отсюда теперь контролируется работа электросетей всей Белгородской области. Безопасность энергообъектов, учет электроэнергии, управление системами наружного освещения и ряд других важных функций выполняет новый МИТЦ для стабильного развития энергетики. Помимо этого, Многофункциональный информационно-технологический центр имеет и стратегически важное значение как для региона, так и для страны в целом.

- Многофункциональный высокотехнологичный объект обладает новыми возможностями для развития целого ряда направлений экономики и общественной жизни, - пояснил Игорь Маковский. - Его основу составляет российский программный комплекс, который способен обрабатывать более ста тысяч сигналов с оборудования в секунду. Благодаря ему диспетчеры в реальном времени видят состояние сети по телеметрической информации, поступающей с подстанций и ЛЭП, и мгновенно реагируют на любые отклонения.

Параллельно в Центре аккумулируется и масса другой информации. Первый вице губернатор Белгородской области Евгений Мирошников отметил, что здесь обрабатывается информация, к примеру, о движении общественного транспорта, активности пассажирского потока, о внутренней миграции и заселении людей в новые микрорайоны. Все показатели образуют "озеро данных".

- И на основе этой информации мы можем принимать решения: где-то строить школу, если там живут семьи с детьми, организовывать новые маршруты для автобусов и так далее, - отметил Евгений Мирошников.

Фото: ПАО "Россети Центр"

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, ознакомившись с возможностями Многофункционального информационно-технологического центра, назвал опыт энергетиков в Белгородской области достойным тиражирования по всей стране. Он отметил, что перед открытием Центра провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и теперь уверен: в Белгородской области готовы не только к непредсказуемому осенне-зимнему сезону с характерным ростом нагрузок, но и дальнейшему развитию электросетевой инфраструктуры.

- Надежное и качественное электроснабжение - ключевое условие социального и экономического развития, - подчеркнул первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров. - Однако многофункциональный центр может также стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Белгородской области.

Пресс-релиз подготовлен Филиалом ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЦФО Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"
За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах