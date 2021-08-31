В Старом Осколе рабочие повредили памятник основателям города

В городе Старый Оскол Белгородской области памятник основателям города оказался поврежден. Скульптуры воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного остались неизменными, а вот крест в руках подьячего Михаила Нечаева оказался изогнутым. В администрации выяснили, кто повредил скульптуру.

Для этого оказалось достаточным проверить камеры видеонаблюдения. Как сообщили РИА Новости, деталь скульптуры повредили строительной техникой во время ремонтных работ.

Теперь памятник будут восстанавливать. Работы могут продлиться один-два дня. Приступят к ним с завтрашнего дня.