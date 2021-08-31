В Старом Осколе рабочие повредили памятник основателям города

Новости

Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 21:12
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 21:06
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 21:04
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 20:42
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 20:26
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 20:23
Умер актер Владислав Зайченко 20:03
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 19:41
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 19:37
Рубрика: Культура

В Старом Осколе рабочие повредили памятник основателям города

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В городе Старый Оскол Белгородской области памятник основателям города оказался поврежден. Скульптуры воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного остались неизменными, а вот крест в руках подьячего Михаила Нечаева оказался изогнутым. В администрации выяснили, кто повредил скульптуру.

Фото: iStock
Зачем памятникам нужны "цифровые двойники"

Для этого оказалось достаточным проверить камеры видеонаблюдения. Как сообщили РИА Новости, деталь скульптуры повредили строительной техникой во время ремонтных работ.

Теперь памятник будут восстанавливать. Работы могут продлиться один-два дня. Приступят к ним с завтрашнего дня.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Белгородская область

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени