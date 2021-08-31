Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей

Ограбление почтальона произошло в июне в Подмосковье. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступление было совершено утром в подъезде жилого дома.

На почтальона, который доставлял пенсию малоподвижным гражданам, напал неизвестный в маске и камуфляже. Он ударил почтальона по голове, вырвал сумку с 670 тысячами рублей и убежал.

Сотрудники МВД России и регионального главка установили возможные пути передвижения преступника, проанализировав видеозаписи с ближайших камер наблюдения. Его задержали в Домодедово и взяли под стражу. Им оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья.