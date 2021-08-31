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31.08.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей

Ограбление почтальона произошло в июне в Подмосковье. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступление было совершено утром в подъезде жилого дома.

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На почтальона, который доставлял пенсию малоподвижным гражданам, напал неизвестный в маске и камуфляже. Он ударил почтальона по голове, вырвал сумку с 670 тысячами рублей и убежал.

Сотрудники МВД России и регионального главка установили возможные пути передвижения преступника, проанализировав видеозаписи с ближайших камер наблюдения. Его задержали в Домодедово и взяли под стражу. Им оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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