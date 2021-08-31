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Рубрика: Происшествия

На Чукотке полицейский пойдет под суд за избиение людей

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Билибинского района Чукотки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сотрудника полиции. Ему вменяют превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.

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По версии следствия, в августе прошлого года старший оперуполномоченный отделения угрозыска МО МВД России "Билибинский" прибыл на вызов. Звонивший сообщал об избиении. Правоохранитель, "будучи недовольным противоправным поведением двух граждан, нанес им побои".

- Он же с июня по август 2020 года за оказание покровительства и содействия в раскрытии преступлений, совершенных в отношении местной жительницы, неоднократно получал от нее в качестве взятки денежные средства, а также продукты питания и спиртные напитки на общую сумму 425 тысяч рублей, - сообщает прокуратура округа.

Дело рассмотрит Билибинский районный суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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