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Рубрика: Происшествия

На Сахалине пресечена контрабанда 8 кг наркотиков

Текст: Ольга Журман

Сахалинскими таможней и Управлением ФСБ пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся контрабандой, хранением и распространением наркотических средств, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Из незаконного оборота изъято более восьми килограммов синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке превышает 50 миллионов рублей.

Наркокурьеры испортили десятки подъездов

- Группа состояла из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года. Они заказывали по Интернету из КНР, а также на материковой части РФ синтетические наркотики. В июле-августе оперативники изъяли шесть международных отправлений весом пять килограммов, которые шли из Китая через Голландию для последующего сбыта на территории Сахалинской области, - рассказал заместитель начальника региональной таможни Евгений Сульдимиров.

Затем оперативники нашли в лесу склад с синтетическими наркотиками весом около двух килограммов, предметы и материалы для их фасовки и упаковки. Также был пресечен ввоз еще одной посылки с синтетическими наркотиками весом около одного килограмма, следовавшей на остров по территории РФ.

Возбуждено шесть уголовных дел о контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору (статья 229.1 УК РФ), два дела о приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ) и одно по факту хранения наркотических средств (статья 228 УК РФ).

Все фигуранты заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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