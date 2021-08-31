На Сахалине пресечена контрабанда 8 кг наркотиков

Сахалинскими таможней и Управлением ФСБ пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся контрабандой, хранением и распространением наркотических средств, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Из незаконного оборота изъято более восьми килограммов синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке превышает 50 миллионов рублей.

- Группа состояла из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года. Они заказывали по Интернету из КНР, а также на материковой части РФ синтетические наркотики. В июле-августе оперативники изъяли шесть международных отправлений весом пять килограммов, которые шли из Китая через Голландию для последующего сбыта на территории Сахалинской области, - рассказал заместитель начальника региональной таможни Евгений Сульдимиров.

Затем оперативники нашли в лесу склад с синтетическими наркотиками весом около двух килограммов, предметы и материалы для их фасовки и упаковки. Также был пресечен ввоз еще одной посылки с синтетическими наркотиками весом около одного килограмма, следовавшей на остров по территории РФ.

Возбуждено шесть уголовных дел о контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору (статья 229.1 УК РФ), два дела о приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ) и одно по факту хранения наркотических средств (статья 228 УК РФ).

Все фигуранты заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.