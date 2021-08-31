В Комсомольске сотрудницу "медцентра" будут судить за кражу 129 млн

Новости

В Москве на парковках обмазали солидолом 300 электросамокатов 11:10
В ДТП под Волгоградом погибли четверо ехавших с турнира спортсменов 10:50
СК завел дело по фактам ранения украинскими военными двух детей на Донбассе 10:49
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии 10:43
Минприроды запретит добычу золота в нерестовых реках на Камчатке 10:39
Внутренние авиаперевозки за семь месяцев выросли на 18% к 2019 году 10:36
Кабмин разрешил детским онкоцентрам лечить пациентов до 21 года 10:34
Данные о прививках россиян соберут в одном ресурсе 10:33
Дивеев: Думаю, хорватам есть кем заменить Модрича 10:32
Apple покупает сервис стриминга классической музыки 10:31
Министр обороны Казахстана ушел в отставку 10:27
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке" 10:27
Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы за голосование онлайн 10:19
Минпросвещения: Контрольные в школах нужно проводить не чаще раза в 2,5 недели 10:12
В московском метро ввели скидки на проезд по карте "Мир" 10:09
Группа туристов попала под лавину на горе Казбек 10:08
"Талибан" рассчитывает вскоре возобновить коммерческие рейсы в Афганистан 10:08
Адвокат рассказала, какой документ стоит всегда иметь при себе 09:53
Московский зоопарк переходит на осенний режим работы 09:49
Ахмад Масуд заявил о готовности уйти из политики 09:38
В порту Невельска обнаружили разлив нефти 09:36
"Талибан" заявил о поражении США в Афганистане 09:32
Россия испытывает подводные дроны для слежки за субмаринами 09:25
Прогнозы экспертов сбываются: в России начали падать цены на жилье 09:22
31 августа в Москве будет теплая и дождливая погода 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

В Комсомольске сотрудницу "медцентра" будут судить за кражу 129 млн

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае бывший менеджер псевдомедицинского центра предстанет перед судом за хищение свыше 129 миллионов рублей.

Создатели фиктивных медцентров пойдут под суд в Петербурге

По версии следствия, обвиняемая была участницей преступной группы, которая создала "медцентр" в Комсомольске-на-Амуре. Под видом оказания врачебной помощи они похищали деньги у людей.

- С сентября по ноябрь 2017 года злоумышленница осуществляла первичный прием клиентов центра, с помощью прибора бытового назначения проводила диагностику состояния их здоровья, сообщала о несуществующих заболеваниях, убеждала в необходимости срочного лечения в псевдомедицинском центре, - сообщает прокуратура региона.

Таким образом, она обманным путем похитила 34 миллиона рублей.

Таким же способом вместе с другими участниками группы с июля 2018-го по февраль 2019-го она похитила свыше 95 миллионов рублей у населения. Кроме того, дважды покушались на кражу имущества граждан стоимостью свыше 800 тысяч рублей.

Дело расследуется по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. Его рассмотрит Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

На Дальнем Востоке могут создать первый город-миллионник
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"
Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана
Строительство новой космической станции РФ может начаться в 2027 году
Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим числом выявленных взяток
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов