В Комсомольске сотрудницу "медцентра" будут судить за кражу 129 млн

В Хабаровском крае бывший менеджер псевдомедицинского центра предстанет перед судом за хищение свыше 129 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемая была участницей преступной группы, которая создала "медцентр" в Комсомольске-на-Амуре. Под видом оказания врачебной помощи они похищали деньги у людей.

- С сентября по ноябрь 2017 года злоумышленница осуществляла первичный прием клиентов центра, с помощью прибора бытового назначения проводила диагностику состояния их здоровья, сообщала о несуществующих заболеваниях, убеждала в необходимости срочного лечения в псевдомедицинском центре, - сообщает прокуратура региона.

Таким образом, она обманным путем похитила 34 миллиона рублей.

Таким же способом вместе с другими участниками группы с июля 2018-го по февраль 2019-го она похитила свыше 95 миллионов рублей у населения. Кроме того, дважды покушались на кражу имущества граждан стоимостью свыше 800 тысяч рублей.

Дело расследуется по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. Его рассмотрит Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.