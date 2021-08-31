В Марий Эл спасатели ликвидируют тление торфяников

Силы МЧС продолжают ликвидацию тлеющих торфяников в Марий Эл.

Как сообщили в республиканском управлении ведомства, основные группы спасателей направлены на борьбу с тлеющими очагами на трех участках: в районе озера Шап, реки Студенка и поселка Сосновый Бор. Кроме того, проводится проливка заболоченных участков вдоль федеральной автотрассы "Вятка".

По данным регионального минприроды, в настоящее время тление без активного горения происходит на площади 6 гектаров. К работам по тушению за минувшие сутки привлекался вертолет Ми-8 Минобороны РФ, который произвел 16 сбросов воды суммарным объемом 48 тонн. В целом к ликвидации возгорания привлечены 230 человек и 73 единицы техники.

На территории Марий Эл продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Дознаватели ГУ МЧС приступили к расследованию причин возникновения лесного пожара.