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31.08.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

В Марий Эл спасатели ликвидируют тление торфяников

Текст: Сергей Кирсанов

Силы МЧС продолжают ликвидацию тлеющих торфяников в Марий Эл.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Как сообщили в республиканском управлении ведомства, основные группы спасателей направлены на борьбу с тлеющими очагами на трех участках: в районе озера Шап, реки Студенка и поселка Сосновый Бор. Кроме того, проводится проливка заболоченных участков вдоль федеральной автотрассы "Вятка".

По данным регионального минприроды, в настоящее время тление без активного горения происходит на площади 6 гектаров. К работам по тушению за минувшие сутки привлекался вертолет Ми-8 Минобороны РФ, который произвел 16 сбросов воды суммарным объемом 48 тонн. В целом к ликвидации возгорания привлечены 230 человек и 73 единицы техники.

На территории Марий Эл продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Дознаватели ГУ МЧС приступили к расследованию причин возникновения лесного пожара.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Лесные пожары

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