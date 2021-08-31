В Башкирии изъяли 20 тонн нелегального спирта

Криминальный бизнес по незаконному обороту спирта организовал житель Оренбурга. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он наладил регулярные поставки из Краснодарского края крупных партий 95-процентного этилового спирта.

Официально жидкость закупалась для нужд медицинских организаций, однако на самом деле спирт по подложным документам перевозился в республики Башкортостан и Татарстан и Челябинскую область. Здесь нелегальный товар мелкооптовыми партиями сбывали гражданам, которые занимаются незаконным изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя.

Полицейскими была выявлена сеть сбыта подобного товара на территории Башкортостана. Были задержаны девять участников организованной группы. Изъято около 20 тонн спиртосодержащих жидкостей, транспортные средства, документы.

Задержанные уже дали признательные показания, с них взято обязательство о явке.