В Прикамье раскрыли убийство подростка шестилетней давности

Житель поселка Зюкайка Пермского края признан судом виновным в убийстве подростка, совершенном шесть лет назад.

Как пояснили в пресс-службе регионального СК, 42-летний мужчина поссорился со своим несовершеннолетним племянником на почве личной неприязни. В ходе конфликта, виновный нанес мальчику увечья, от которых последний скончался на месте. Желая скрыть следы преступления, осужденный закопал тело несовершеннолетнего в огороде на придомовой территории, а впоследствии перезахоронил его в лесном массиве.

Преступление больше шести лет оставалось нераскрытым. Но в итоге следователям удалось установить все обстоятельства произошедшего и получить объективные доказательства причастности к совершению преступления осужденного, который полностью признал свою вину.