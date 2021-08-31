СК проверит расследование продажи откровенных фото красноярской девочки

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить полноценность расследования, проведенного сотрудниками главка СК по Красноярскому краю в рамках уголовного дела о размещении в интернете фото несовершеннолетней жительницы столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно поручению, и. о. руководителя управления СК по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин должен представить доклад о проведенных следственных действиях и экспертизах по делу. Речь также идет о необходимости проверить действия (бездействие) сотрудников контролирующих органов в связи с упомянутым расследованием.

Напомним, накануне в Telegram-каналах появилась информация об откровенных фотографиях 13-летней девочки, размещенных на сайтах для взрослых. Через несколько часов стало известно, что сотрудники правоохранительных органов и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае намерены проверить эти сведения.

Ранее расследование в связи с этими фотографиями вели сотрудники регионального управления СК. Дело было прекращено после заключения судебной экспертизы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Именно правомерность прекращения расследования заинтересовала руководителя СК РФ.