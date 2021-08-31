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31.08.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по людям из окна

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

По решению суда в Новосибирске взят под стражу фигурант уголовного дела о стрельбе, открытой по людям из окна квартиры. Как рассказали в СУ СК РФ по региону, ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате ведомства по распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Прокуратура начала проверку после стрельбы в Новосибирске

Напомним, 29 августа 59-летний хозяин квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, открыл стрельбу из охотничьего ружья. Ранения дробью получили пять человек. После осмотра медики отпустили всех на амбулаторное лечение.

Сотрудники Заельцовского межрайонного следственного отдела областного СУ СК РФ возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый был задержан силами полицейских, прибывших на место после сообщения о стрельбе и оцепивших двор. Мужчина сам открыл дверь и сдался стражам порядка. Ему было предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался. По одной из версий, стрелявшего разозлила шумная компания, распивавшая спиртное во дворе. Однако известно, что и сам фигурант на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

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