СКФУ открывает новые учебно-лабораторные корпуса

В День знаний в Северо-Кавказском федеральном университете откроются два новых учебно-лабораторных корпуса. Эти корпуса общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию.

Один из них, шестиэтажный, площадью 8,5 тысячи квадратных метров займут обучающиеся по инженерным направлениям подготовки. С первого сентября к занятиям здесь приступят около полутора тысяч студентов - будущие специалисты в области строительства, транспорта, машиностроения, техносферной и пожарной безопасности. Занятия у них будут проходить в специализированных учебных лабораториях и научно-образовательных центрах, оснащенных современным оборудованием. Обучение будет максимально приближено к практике. Так, будущие машиностроители благодаря лабораторным комплексам не только узнают, как управлять любой машиной, но и сумеют ее создать.

В стенах института у будущих инженеров есть возможность пройти путь от идеи до готового действующего образца изделия. Студенты могут создать 3D-модель, напечатать прототип на современных 3D-принтерах и затем изготовить образец. В новом корпусе также созданы условия для проведения исследований. На первых этажах здания расположились научно-исследовательские лаборатории.

Второй, семиэтажный, корпус площадью 9,3 тысячи квадратных метров займут медико-биологический факультет и факультет пищевой инженерии и биотехнологий. Здесь студенты будут изучать биологию, медицинскую биохимию, биотехнологии, производство продуктов питания, а также стандартизацию и сертификацию. Практические навыки студенты получат в специализированных лабораториях и центрах. Здесь, к примеру, будут разрабатываться технологии производства искусственного мяса, сублимированных продуктов, в том числе из растительного сырья, произведенного в Ставропольском крае. В скором времени откроется новая лаборатория атомно-молекулярной архитектоники и дизайна функциональных природоподобных пищевых и кормовых систем.

В новых корпусах созданы безбарьерные условия обучения. Здесь обустроены пандусы, кнопки вызова помощников, помещения для учебных занятий и специальные санитарные комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все вывески продублированы на языке Брайля.

- В СКФУ учится талантливая, целеустремленная молодежь со всей России и еще из около шестидесяти стран мира, и наша задача - создать все необходимые условия для раскрытия ее потенциала, - отметил ректор вуза Дмитрий Беспалов. - Мы постоянно совершенствуем материально-техническую базу университета, открываем новые лаборатории и учебные центры. Планомерная, системная работа в этом направлении позволяет готовить высококвалифицированные, конкурентоспособные кадры для экономики региона, а также создавать востребованные на рынке инновационные разработки.

Кстати

В новом учебном году в СКФУ приступят к учебе около шести тысяч первокурсников, более 3400 из них поступили на бюджетной основе. Всего в университете ежегодно обучаются свыше 22 тысяч студентов.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом