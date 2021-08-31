Показаны редкие документы о Невском

Уникальные рукописи и шедевры древнерусского книжного искусства представлены в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) на выставке, посвященной князю Александру Невскому. Здесь впервые за много лет можно увидеть оригинал Лаврентьевской летописи 1377 года.

Наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий особо отметил то, что библиотека "поделилась своими сокровищами", рискнув представить уникальные оригиналы на выставке. Кроме Лаврентьевской летописи можно увидеть три тома Лицевого летописного свода XVI века из библиотеки Ивана Грозного - самый крупный свод исторических событий средневековой Руси.

Рукописи, содержащие разные тексты жития святого князя, уникальная старообрядческая книга, украшенная миниатюрой с изображением Александра Невского, тоже из самых ценных экспонатов выставки. В более поздние времена почитание святого князя только нарастало, что видно по представленному на выставке "Царскому титулярнику", роскошной рукописи начала XVIII века со стилизованным "портретом" Александра Невского, выполненным в эстетике допетровского барокко. Коллекция эстампов XVIII-XIX веков представляет новую иконографию Александра Невского - в образе князя-воина.