Умер актер Владислав Зайченко

Советский, российский актер Владислав Зайченко умер 31 августа на 75-м году жизни. Об этом сообщает KP.RU. Цитируя коллег актера, которые запомнят его как "обаятельного, убедительного, многогранного".

"Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь радость и веру в лучшее", говорится в некрологе.

Причина смерти не указана.

Владислав Георгиевич Зайченко родился 10 марта 1947 года в Львове. В 1967-м окончил студию при Орловском драматическом театре. Работал в театрах Орла, Краснодара, Магнитогорска, с 1974-го - в Мурманском областном театре кукол, с 1987-года - актер Мурманского областного драмтеатра.

В 1979-м сыграл Горного короля в телефильме "Сампо-Лопаренок" - экранизации знаменитой сказки Сакариаса Топелиуса. (К слову, в 1985-м по сказке вышел другой фильм - Ефрема Пружанского, "Сампо из Лапландии").

В 1984-м Зайченко получил звание заслуженного артиста РСФСР.