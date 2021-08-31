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31.08.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд продлил срок ареста супруге рэпера Картрайта

Текст: Мария Голубкова

Санкт-Петербургский городской суд продлил срок содержания под стражей супруге рэпера Энди Картрайта Марине Кохал. Она останется под арестом как минимум до 30 октября, сообщает объединенная служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Напомним, уголовное дело, возбужденное в соответствии со статьей 105 УК РФ по факту убийства Картрайта - Александра Юшко, расследуется уже более года. Адвокаты и подозреваемая в совершении этого преступления просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку "за год предварительного расследования обвинение не нашло своего подтверждения и опровергается материалами дела".

- Следствием было представлено заключение экспертизы, в котором отсутствует указание на причину смерти. На основании данной экспертизы можно делать вывод о невиновности Кохал, однако обвинение до сих пор с обвиняемой не снято, - приводит пресс-служба аргументы защиты. - Все доводы, указанные следователем, являются голословными и ничем не подтверждены. Просили также учесть, что Кохал не судима, имеет регистрацию, а также малолетнего ребенка, который нуждается в ее уходе.

Тем не менее, суд встал на сторону обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тело Энди Картрайта было обнаружено в квартире на Невском проспекте в расчлененном виде. Марина Кохал призналась, что сделала это с целью скрыть смерть мужа от передозировки наркотиками.

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