В Сочи на набережной загорелось двухэтажное деревянное кафе

В сочинском приморском поселке Дагомыс вспыхнул пожар в расположенном на местной набережной двухэтажном здании кафе "Лагуна". В данный момент пожарные борются с мощным пламенем, охватившим находящееся недалеко от моря деревянное строение.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 06.43.

Сейчас на месте ЧП работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего привлекаются от МЧС России - 13 человек личного состава и пять единиц техники.

По данным спасателей, пострадавших нет.