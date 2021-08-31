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31.08.2021 08:24
Рубрика: Происшествия

В Сочи на набережной загорелось двухэтажное деревянное кафе

Текст: Александр Ершов

В сочинском приморском поселке Дагомыс вспыхнул пожар в расположенном на местной набережной двухэтажном здании кафе "Лагуна". В данный момент пожарные борются с мощным пламенем, охватившим находящееся недалеко от моря деревянное строение.

Фото: Валентина Пичурина
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По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 06.43.

Сейчас на месте ЧП работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего привлекаются от МЧС России - 13 человек личного состава и пять единиц техники.

По данным спасателей, пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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