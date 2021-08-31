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31.08.2021 14:36

К 1 сентября "Ямалкоммунэнерго" подаст тепло во все школы, поликлиники и детсады

К 1 сентября АО "Ямалкоммунэнерго" подает тепло на все объекты социального значения Ямала - школы, поликлиники, детские сады и так далее.
Фото: Пресс-служба Администрации МО Пуровский район Фото: Пресс-служба Администрации МО Пуровский район
Фото: Пресс-служба Администрации МО Пуровский район

"Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты автономного округа должны быть обеспечены теплом к 1 сентября. В жилые дома ямальцев тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже 8°С в течение 5 дней", - сообщил Денис Марков, заместитель директора Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.

Так, социальные объекты Тазовского района одними из первых получили тепло. Сегодня подача тепла стартует и в жилые дома района. 25 августа запустили тепло на социальные объекты Ямальского района, 30 августа - Надымского района. В дома жителей села Красноселькуп тепло пришло 27 августа.

В город семи лиственниц - Лабытнанги также сегодня придет долгожданное тепло. Его примут социальные объекты и жилые дома одновременно.

Напомним, что основанием начала отопительного сезона является распорядительный документ Главы муниципалитета. Именно данный документ регламентирует начало сезона, не дожидаясь установления соответствующих погодных условий.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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