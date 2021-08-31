К 1 сентября "Ямалкоммунэнерго" подаст тепло во все школы, поликлиники и детсады

К 1 сентября АО "Ямалкоммунэнерго" подает тепло на все объекты социального значения Ямала - школы, поликлиники, детские сады и так далее.

"Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты автономного округа должны быть обеспечены теплом к 1 сентября. В жилые дома ямальцев тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже 8°С в течение 5 дней", - сообщил Денис Марков, заместитель директора Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.

Так, социальные объекты Тазовского района одними из первых получили тепло. Сегодня подача тепла стартует и в жилые дома района. 25 августа запустили тепло на социальные объекты Ямальского района, 30 августа - Надымского района. В дома жителей села Красноселькуп тепло пришло 27 августа.

В город семи лиственниц - Лабытнанги также сегодня придет долгожданное тепло. Его примут социальные объекты и жилые дома одновременно.

Напомним, что основанием начала отопительного сезона является распорядительный документ Главы муниципалитета. Именно данный документ регламентирует начало сезона, не дожидаясь установления соответствующих погодных условий.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"