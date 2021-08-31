На Урале полицейских заподозрили в краже цепочки с тела умершего

Сотрудники подразделения собственной безопасности главка МВД Свердловской области проводят служебную проверку информации о том, что трое полицейских могут быть причастны к пропаже ювелирного изделия с тела покойного.

Как передает РИА Новости, мужчина скончался в салоне своей машины. Стражи порядка прибыли на осмотр тела, после чего родственники умершего заявили, что пропала золотая цепь за 200 тысяч, которую он носил, а также портмоне с крупной суммой денег.

Собранные материалы направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в Следственный комитет области. Как почеркнул пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, если причастности к противоправному деянию сотрудников территориального ОВД будет доказана, они понесут наказание.