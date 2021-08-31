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31.08.2021 12:20
Рубрика: Происшествия

В Тюмени осудили заказчика и киллера по делу об убийстве владельца АЗС

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменский областной суд на основании вердикта присяжных вынес сегодня приговор по делу 2015 года: тогда у офиса в районе улиц Северная и 50 лет Октября был застрелен владелец АЗС.

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По материалам Следственного комитета области, компаньоны жертвы решили, что он хочет нарушить договоренности и продать сеть заправок. Чтобы помешать этому, они наняли киллера за четыре миллиона рублей.

Восьмого октября 2015 года бизнесмен был убит, а находившийся в этот момент с ним рядом мужчина ранен. Затем партнеры на основании подложных документов зарегистрировали право собственности на долю нежилого помещения, а также украли у фирмы убитого около 11 миллионов рублей.

Раскрыть преступления по горячим следам не удалось, но все эти годы расследование продолжалось и подозреваемые оказались на скамье подсудимых.

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Суд установил, что убийство совершил житель Югры (он пять лет скрывался от правосудия). Один из заказчиков, чтобы "скостить" срок, заключил сделку со следствием (ранее он был осужден на десять лет колонии строгого режима). Сегодня приговор огласили двум оставшимся фигурантам дела.

Как передает пресс-служба Тюменского облсуда, заказчик убийства приговорен к десяти годам, а киллер - к 16 с половиной. Оба проведут сроки в колонии строгого режима.

"Суд взыскал с них три миллиона рублей морального вреда в пользу несовершеннолетних детей убитого предпринимателя", - добавили в суде.

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