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31.08.2021,  
09:25
Текст:  Антон Валагин

Россия испытывает подводные дроны для слежки за субмаринами

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Созданные в России подводные беспилотные аппараты для поиска и сопровождения субмарин противника проходят испытания.

Фото: Минобороны РФ
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- В отличие от обитаемых субмарин роботы могут использовать для поиска целей и не скрытные методы - например, активную гидроакустику. Уничтожить такой аппарат из-за его малых размеров не только сложно, но и экономически невыгодно, - рассказал РИА Новости представитель ЦКБ "Рубин".

Также проходят испытания более крупных дронов: водоизмещением в десятки тонн, с большим запасом энергии и сложными системами обнаружения.

- Под водой самая привлекательная для необитаемых аппаратов задача - поиск и сопровождение подлодок противника, - отметил собеседник агентства.

ЦКБ "Рубин" - один из ведущих отечественных разработчиков субмарин и подводных аппаратов различного назначения. Здесь созданы дизель-электрическая подлодка "Варшавянка", стратегическая АПЛ "Борей" и глубоководный дрон "Витязь-Д", впервые опустившийся на дно Марианской впадины в полностью автономном режиме.

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