Россия испытывает подводные дроны для слежки за субмаринами

Созданные в России подводные беспилотные аппараты для поиска и сопровождения субмарин противника проходят испытания.

- В отличие от обитаемых субмарин роботы могут использовать для поиска целей и не скрытные методы - например, активную гидроакустику. Уничтожить такой аппарат из-за его малых размеров не только сложно, но и экономически невыгодно, - рассказал РИА Новости представитель ЦКБ "Рубин".

Также проходят испытания более крупных дронов: водоизмещением в десятки тонн, с большим запасом энергии и сложными системами обнаружения.

- Под водой самая привлекательная для необитаемых аппаратов задача - поиск и сопровождение подлодок противника, - отметил собеседник агентства.

ЦКБ "Рубин" - один из ведущих отечественных разработчиков субмарин и подводных аппаратов различного назначения. Здесь созданы дизель-электрическая подлодка "Варшавянка", стратегическая АПЛ "Борей" и глубоководный дрон "Витязь-Д", впервые опустившийся на дно Марианской впадины в полностью автономном режиме.