Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков

Отменять полный запрет на продажу в России никотиновых пэков ни в коем случае нельзя, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Никотиновые пэки - подушечки с экстрактом никотина, продажа которых запрещена в нашей стране с 2021 года. По данным "Коммерсанта", табачные компании собираются обратиться в Евразийскую экономическую комиссию и к органам власти стран - членов ЕАЭС, чтобы легализовать продукт на уровне союза с введением акциза на него.

По мнению Рязанского, это будет шаг назад по отношению к выполнению требований Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года и требований Всемирной организации здравоохранения.

"Я уверен, что Министерство здравоохранения не пойдет на эти меры, тем более ВОЗ только-только отметила работу России в этом плане", - сказал Рязанский ТАСС. Потребление табака среди взрослых россиян снизилось с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020 году. Минздрав РФ ранее удостоен награды ВОЗ за вклад в борьбу с табакокурением.