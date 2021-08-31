Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой

Уездный суд Хельсинки снял обвинения с мужчин, которые на демонстрации несли флаги со свастикой. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

"По мнению суда, если человек просто несет флаг со свастикой - это не считается разжиганием ненависти против этнической группы", - отмечается в публикации.

Скандальная демонстрация с участием радикалов, демонстрирующих флаги с нацистской символикой, состоялась в конце 2018 года. Полиция тогда разогнала манифестантов, конфисковала флаги и завела уголовные дела в отношении четверых мужчин. Следствие велось все эти годы. Генеральная прокурора настаивала на том, что свастика символизирует ненависть в адрес определенных этнических групп, и поэтому ее можно считать угрожающей и оскорбительной. Верховный суд в марте прошлого года наложил временный запрет на деятельность организации "Северное движение", члены которой демонстрировали флаги со свастикой.

А вот сегодняшнее решение уездного суда по этому скандальному делу ввергло всех в шок. "Человек не совершает преступления, если просто несет флаг со свастикой. Разжигание ненависти против этнической группы - это предъявление угроз и оскорблений в адрес, например, этнической или религиозной группы", - сообщает Yle со ссылкой на постановление суда. При этом в документе отмечается, что "флаги со свастиками обычно ассоциируются с идеологией нацистской Германии, в частности с гонениями на евреев и геноцидом. Подсудимые, по мнению суда, распространяли данную идеологию".

Напомним, что свастика в Финляндии не запрещена. И в Финляндии впервые в истории суд рассматривал дело о демонстрации нацистских флагов.

Интересно, что и после завершения Второй мировой войны свастика использовалась в качестве составной части эмблемы финских ВВС. После громкого скандала в начале этого века по этому поводу во Франции, когда ведущие французские газеты задались вопросом, что делает свастика на военных эмблемах Суоми, финские ВВС видоизменили эмблему, убрав свастику. На финских военных самолетах, как отмечает Bild, свастика была закрашена лишь в 2020-м году.

Вместе с тем, финские военные отмечают, что свастика еще не полностью убрана с военных эмблем. Как отмечают СМИ, она еще осталась на знамени Военно-воздушной академии Финляндии.