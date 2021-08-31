Новости

Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
Zoom заработал 1 млрд долларов за квартал 12:25
Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией 12:22
Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19 12:01
Никола Влашич прокомментировал свой уход из ЦСКА 12:00
Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем 11:48
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах 11:39
Кабмин запустил официальный Telegram-канал "Правительство России" 11:34
Telegram установили более 1 млрд раз 11:34
В Москве все образовательные учреждения готовы к отопительному сезону 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 12:48
Рубрика: В мире

Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой

Текст: Надежда Ермолаева

Уездный суд Хельсинки снял обвинения с мужчин, которые на демонстрации несли флаги со свастикой. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС

"По мнению суда, если человек просто несет флаг со свастикой - это не считается разжиганием ненависти против этнической группы", - отмечается в публикации.

Скандальная демонстрация с участием радикалов, демонстрирующих флаги с нацистской символикой, состоялась в конце 2018 года. Полиция тогда разогнала манифестантов, конфисковала флаги и завела уголовные дела в отношении четверых мужчин. Следствие велось все эти годы. Генеральная прокурора настаивала на том, что свастика символизирует ненависть в адрес определенных этнических групп, и поэтому ее можно считать угрожающей и оскорбительной. Верховный суд в марте прошлого года наложил временный запрет на деятельность организации "Северное движение", члены которой демонстрировали флаги со свастикой.

А вот сегодняшнее решение уездного суда по этому скандальному делу ввергло всех в шок. "Человек не совершает преступления, если просто несет флаг со свастикой. Разжигание ненависти против этнической группы - это предъявление угроз и оскорблений в адрес, например, этнической или религиозной группы", - сообщает Yle со ссылкой на постановление суда. При этом в документе отмечается, что "флаги со свастиками обычно ассоциируются с идеологией нацистской Германии, в частности с гонениями на евреев и геноцидом. Подсудимые, по мнению суда, распространяли данную идеологию".

Напомним, что свастика в Финляндии не запрещена. И в Финляндии впервые в истории суд рассматривал дело о демонстрации нацистских флагов.

Интересно, что и после завершения Второй мировой войны свастика использовалась в качестве составной части эмблемы финских ВВС. После громкого скандала в начале этого века по этому поводу во Франции, когда ведущие французские газеты задались вопросом, что делает свастика на военных эмблемах Суоми, финские ВВС видоизменили эмблему, убрав свастику. На финских военных самолетах, как отмечает Bild, свастика была закрашена лишь в 2020-м году.

Вместе с тем, финские военные отмечают, что свастика еще не полностью убрана с военных эмблем. Как отмечают СМИ, она еще осталась на знамени Военно-воздушной академии Финляндии.

В мире Европа Финляндия

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"
За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей