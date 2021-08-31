В Англии обнаружен затерянный монастырь могущественной королевы VIII века

Английские археологи обнаружили в деревне Кукхэм графства Беркшир остатки религиозного сооружения VIII века. Ученые предполагают, что обнаружили на территории церкви Святой Троицы затерянный монастырь могущественной правительницы королевства Мерсия - Синетрит.

Как сообщает Live Science, монастырь состоит из нескольких деревянных зданий. Внутри найдены керамические сосуды для приготовления пищи, бронзовый браслет и булавка для платья. Также найдены осколки оконного стекла и кости животных.

"Наличие украшений и оконного стекла указывает на то, что монастырем руководил кто-то из людей с высоким социальным статусом. Дата и местоположение монастыря также подтверждают идею, что это монастырь возглавляла Синетрит", - говорится в сообщении профессора археологии в Университете Рединга Габора Томаса.

Археологи надеются в ходе дельнейших раскопок обнаружить могилу настоятельницы монастыря.

Отметим, что правительница Мерсии Синетрит является единственной англосаксонской королевой, чеканившей собственную серебряную монету. После смерти мужа короля Оффы в 796 году Синетрит стала настоятельницей монастыря в Кукхеме, а также отвечала за церковь в Бедфорде, где был похоронен ее супруг. Скончалась королева в 798 году.