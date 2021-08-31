Вышел трейлер фэнтези-боевика с Софи Марсо "Проклятие Турандот"

Красы поднебесной трейлер китайского фэнтези "Проклятие Турандот" (Turandot) обнародован на YouTube-аккаунте China Movie Official Channel - глаз не отвести, конечно.

По сюжету ленты великое ханство, имея планы на расширение империи, снаряжает армию захватить небольшую соседнюю страну. Но в дело вмешиваются проклятие, любовь, интриги и всё такое прочее. Причем завязано всё на волшебном браслете, который алчет узурпировать кровожадный генерал - дабы при помощи заключенных в нем магических сил править единолично.

Поставил картину Чжэн Сяолун. Сценарист - Ван Сяопин. В ролях: Софи Марсо, Дилан Спроус ("Грейс в огне", "Ханна Монтана"), Гуань Сяотун, Цзян Вэнь, Ху Цзюнь, Колин Чоу.

Дата премьеры еще не объявлена.