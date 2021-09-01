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40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID

Новости
    01.09.2021, 13:08
Текст:   Олег Усков

40-летний британский рэпер, участник группы The Chamelionz и "антиваксер" Маркус Биркс скончался в Royal Stoke University Hospital.

Об этом написала в его Instagram вдова и соратница Маркуса по проекту Лиз, которая в настоящее время беременна.

Как передает Evening Standard, ранее исполнитель месяцами неоднократно неодобрительно отзывался о вакцинации, подчеркивая, что редко болел, занимался спортом, нормально питался и поэтому не беспокоился о COVID. После чего оказался в реанимации с гриппоподобными симптомами, положительным ПЦР-тестом и вскоре умер.

Незадолго до смерти он призвал всех одуматься и привиться.

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