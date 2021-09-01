Постановление правительства Астраханской области от 1 сентября 2021 года № 388-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 30.08.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 30.08.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 16 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила):

- подпункт 16.1.8 подпункта 16.1 изложить в новой редакции:

"16.1.8. Работы детских игровых комнат, площадок и детских развлекательных центров на открытом воздухе с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, а также работы детских игровых комнат, площадок и детских развлекательных центров в закрытых помещениях при условии нахождения не более одного человека на 4 кв. м помещения и с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.";

- в абзаце седьмом подпункта 16.3 слова "с площадью торгового зала до 800 кв. м" исключить.

1.2. Абзац первый пункта 20 Правил изложить в новой редакции:

"20. Установить, что деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественного питания, за исключением услуг общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на летних открытых верандах, террасах), культуры, физической культуры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у работников и получателей услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из следующих документов (сведений):".

1.3. Пункт 21 Правил изложить в новой редакции:

"21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, проведение данных мероприятий в период с 23:00 до 06:00.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







